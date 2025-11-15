El Gobierno licitará la línea de atraque y zona de descarga del puerto de Laredo por 3,7 millones

LAREDO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha anunciado la finalización de las obras de restauración de los pantalanes --con una inversión de casi 487.000 euros-- y la próxima licitación de la línea de atraque y zona de descarga del puerto de Laredo, que contará con un presupuesto de 3,7 millones de euros.

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha informado de ello en nota de prensa tras participar este sábado en Laredo en la festividad de San Martín, patrón de la Cofradía de Pescadores, actos a los que ha asistido también la consejera de Pesca, María Jesús Susinos.

Según ha anunciado Media, su departamento dará un nuevo paso en la mejora de la operatividad del puerto con la próxima licitación del contrato de ampliación de la línea de atraque y la zona de descarga de la flota pesquera, un proyecto que está a la espera de un informe de Demarcación de Costas y que tendrá un plazo de ejecución de unos 18 meses.

Con ella, se logrará agilizar las descargas pesqueras de las embarcaciones sobre todo en las épocas de mayor actividad, lo que se suma a la finalización de la mejora y ampliación de la lonja del puerto ejecutada ya con una inversión de 905.000 euros.

Además, Media ha valorado el alcance de las obras de acondicionamiento de los pantanales del puerto de Laredo, en las que el Gobierno ha actuado en superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados para hacer frente al deterioro que ha provocado su uso y el paso del tiempo desde la apertura de la instalación.

En concreto, se ha realizado un tratamiento preventivo y de conservación de las instalaciones de los pantalanes flotantes que se utilizan para el amarre de las embarcaciones, mediante una limpieza y tratamiento de los 159 pilotes de acero y la sustitución de 1.325 metros cuadrados del original entarimado de madera del sector más antiguo de la instalación portuaria.

Asimismo, se han instalado elementos de seguridad de amarre de los barcos de pesca en la dársena pesquera.

AYUDAS AL SECTOR PESQUERO

La conmemoración también ha servido al Gobierno para trasladar su apoyo al sector pesquero de Cantabria, tanto en ayudas como en infraestructuras portuarias que "garantizan su futuro".

Así, Susinos ha anunciado que en los próximos días su departamento llevará a cabo el reparto de 230.000 euros de las ayudas destinadas al sector pesquero afectado por la paralización temporal de la actividad en la pesquería de jurel y cetáceos. Un montante que recibirán 13 buques cántabros y 80 tripulantes.

Por otro lado, ha explicado que los presupuestos para el próximo ejercicio contemplan una partida de 500.000 euros destinada a pagar la próxima parada de la actividad, así como para habilitar las ayudas por la mala costera del verdel en este año 2025.

Por último, la consejera ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico con los hombres y mujeres de la mar, "un sector fundamental y estratégico al que el Gobierno está acompañando en todo momento".

Durante la festividad, ambos consejeros han asistido a la procesión y celebración religiosa, que ha tenido lugar en la iglesia de Santa María de la Asunción, con la que se rinde homenaje a la tradición marinera de la villa y a quienes dedican su vida a la mar.

A los actos de San Martín también han asistido el patrón mayor de la Cofradía, Adolfo San Román; el alcalde de Laredo, Miguel González, y el director general de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio.