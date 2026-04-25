El Gobierno ofrece consejos para comprar y vender de forma segura en plataformas de segunda mano - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria ofrece a usuarios y consumidores una serie de recomendaciones para prevenir fraudes a la hora de utilizar plataformas de compraventa entre particulares.

Según ha indicado el Ejecutivo, las aplicaciones de compraventa de artículos usados se han convertido en una opción cada vez más habitual entre los consumidores, ya que plataformas como Wallapop, Vinted o Milanuncios son utilizadas por más de la mitad de los usuarios en España para adquirir o vender productos de segunda mano.

En concreto, ha destacado que el mercado de artículos usados está experimentando un "notable" crecimiento en España. En concreto, entre 2021 y 2024, las transacciones de segunda mano se incrementaron un 90 por ciento, mientras que el valor total de estas operaciones aumentó un 91%, según datos de Mangopay, proveedor de infraestructuras de pago.

Actualmente, el 57% de los españoles utiliza este tipo de aplicaciones para comprar o vender productos de segunda mano, superando incluso a tiendas físicas y mercadillos callejeros, según el informe de AIM Group.

Sin embargo, desde Consumo advierten que este crecimiento también ha atraído la atención de los ciberdelincuentes, ya que un estudio de Wallapop indica que el 74% de los usuarios no se sienten preparados para detectar estafas, y el 60% percibe que los métodos son cada vez más complejos.

RECOMENDACIONES

Por ello, la Dirección General ofrece algunas recomendaciones básicas para evitar fraudes al utilizar este tipo de plataformas, tales como no salir de ellas para continuar la operación, ya que una práctica habitual de los estafadores es pedir que la conversación continúe fuera de la aplicación, por ejemplo, a través de WhatsApp o correo electrónico, alegando problemas técnicos o la necesidad de enviar más información.

En este sentido, es recomendable mantener toda la comunicación, pago y envío dentro de la aplicación, ya que permite que la plataforma supervise la operación, detecte fraudes y ofrezca asistencia si surge un problema.

Además, los sistemas de pago internos suelen retener el dinero hasta que el comprador confirma la recepción del producto y su correcto estado.

Por otra parte, el Gobierno alerta que algunos estafadores envían enlaces que parecen oficiales para 'confirmar una venta' o 'recibir un pago', ya que su objetivo es obtener datos personales o bancarios, que pueden ser utilizados posteriormente para nuevas estafas, suplantaciones de identidad o vaciado de cuentas.

Por eso, es recomendable no facilitar nunca información sensible a través de enlaces externos, aunque parezcan comunicados de la propia plataforma.

La Dirección General de Comercio y Consumo recuerda que para completar una transacción en estas aplicaciones normalmente no es necesario proporcionar el teléfono, correo electrónico ni datos bancarios directamente a la otra persona.

En este sentido, incide en que los sistemas internos de las plataformas suelen retener el dinero hasta que el comprador recibe el producto y confirma que todo está correcto, lo que ayuda a evitar que alguien cobre sin entregar el artículo.

Así, el Ejecutivo cántabro recomienda evitar pagos directos mediante sistemas como Bizum o transferencias fuera de la aplicación si la operación se ha iniciado dentro de ella.

CONSEJOS PARA LA VENTA

Las personas que venden productos también pueden sufrir fraudes, como reclamaciones falsas o devoluciones injustificadas, por lo que Consumo recomienda para protegerse la realización de fotografías del producto antes de enviarlo, guardar información identificativa (número de serie, estado del embalaje...) y utilizar siempre los sistemas de envío y pago de la plataforma.

Toda una serie de pruebas pueden resultar útiles si surge algún conflicto con el comprador, insiste el Ejecutivo.

Al adquirir tecnología de segunda mano, conviene extremar las precauciones, ya que algunos dispositivos pueden presentar problemas ocultos o configuraciones previas que comprometan la seguridad, tales como ordenadores portátiles o tabletas con baterías muy degradadas; routers o cámaras inteligentes con configuraciones anteriores, y discos duros externos cercanos al final de su vida útil.

En caso de necesitar este tipo de productos, hay que valorar la posibilidad de adquirirlos en establecimientos oficiales o con garantía, recomienda.