El Gobierno pide a los colectivos contra los eólicos que "confíen", ya que los proyectos "se van desechando"

Archivo - Movilización del Colectivo Vecinal contra el Parque Eólico Benavieja - COLECTIVO VECINAL CONTRA EL PE BENAVIEJA - Archivo

SANTANDER 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media (PP), ha pedido a la población y a las asociaciones que se muestran "muy beligerantes" contra algunos proyectos eólicos que "confíen en el Gobierno de Cantabria", porque gracias a sus informes y alegaciones éstos "se van desechando"

"Son los informes de los técnicos y de las direcciones generales del Gobierno de Cantabria los que están paralizando todas estas instalaciones en aquellos sitios donde ya hemos dicho desde el Gobierno que no se pueden ubicar", ha argumentado, a preguntas de los medios después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico haya resuelto desfavorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto eólico Benavieja.

Un paso dado esta semana después de que el Gobierno de Cantabria ya emitiera informes desfavorables el pasado agosto respecto a esta instalación, que afectaba a los municipios de Santa María de Cayón, Penagos, Liérganes, Villaescusa y Astillero. Así, Media ha aclarado que el Ministerio, con éste y con otros proyectos, "está recogiendo las alegaciones" realizadas por el Ejecutivo cántabro.

"Lo vimos con Corus, lo vimos con Piruquito, lo hemos visto con Benavieja y lo vamos a ver con el resto de instalaciones que dependen del Ministerio", ha asegurado.

Al hilo, ha destacado que el Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT) que está en tramitación establece como zona de exclusión eólica todo el territorio de Cantabria salvo el área de Campoo Los Valles y de la zona oriental en sus límites con Castilla León y el País Vasco.

Así, "dice que en todos los municipios de la zona costera y todo lo que no sea la comarca de Campoo y una zona muy pequeña de la comarca oriental no se van a instalar en Cantabria parques eólicos", ha remachado el consejero.

Ha recalcado que "toda Cantabria va a quedar como zona excluida de esos parques, también la comarca pasiega, y por eso a nadie le debe extrañar que una vez que el Gobierno de Cantabria ha realizado las alegaciones que presentó, absolutamente negativas, esos proyectos se vayan desechando uno a uno".

"Nos congratulamos de ello. Es nuestro trabajo", ha dicho en declaraciones a los medios en la Consejería, antes de reunirse con el alcalde de Liendo.