Gobierno y Policía Nacional firman el protocolo del proceso selectivo unificado para el ingreso en la Policía Local - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria y la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional han rubricado un nuevo protocolo por el cual se crea el marco de colaboración necesario para la ejecución a finales de año de la primera oposición única para el acceso a los cuerpos de Policía Local de la comunidad.

La consejera de Seguridad, Isabel Urrutia, y el comisario principal jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional, Javier Daniel Nogueroles, han rubricado este lunes el acuerdo por el que se crea un espacio técnico y material de colaboración con la finalidad de promover e impulsar las actuaciones necesarias para la gestión y ejecución del proceso selectivo unificado para el ingreso en los cuerpos de Policía Local de Cantabria, ha informado el Ejecutivo.

Urrutia ha señalado que, con este protocolo, el Gobierno "da un paso más" para hacer realidad la oposición única, tras la aprobación del decreto que regula las prácticas y el proceso selectivo que se desarrollará por primera vez a finales de año.

En este punto, ha valorado la experiencia del Cuerpo de Policía Nacional para crear un espacio técnico de apoyo al nuevo proceso selectivo unificado de selección para los agentes y "una Policía Local a la vanguardia de las necesidades de esta tierra".

Según ha explicado, el acuerdo permitirá avanzar en la coordinación autonómica de estos procesos selectivos y reforzar la capacidad técnica y organizativa mediante la colaboración con la Policía Nacional, especialmente en el diseño de pruebas, elaboración de temarios y desarrollo del proceso formativo.

Igualmente, ha señalado el ahorro de costes a los ayuntamientos que supondrá la oposición única, al no tener que hacer procesos selectivos de nuevo ingreso.

"Nuestro objetivo desde el primer día ha sido mejorar la capacitación y competencias de los miembros de las policías locales de Cantabria," ha subrayado la consejera, tras lo que se ha referido al incremento de casi un 58 por ciento de los fondos autonómicos para formación en materia de seguridad.

Por su parte, Nogueroles ha valorado muy positivamente la firma de este acuerdo, al considerar que la formación constituye "un eje transversal" dentro de las líneas estratégicas del cuerpo. En este sentido, ha destacado que la colaboración con las policías locales resulta fundamental para reforzar la coordinación entre administraciones y mejorar la respuesta conjunta ante los retos de seguridad actuales.

El responsable policial ha subrayado, además, que la cooperación institucional y el trabajo conjunto entre la Policía Nacional y las policías municipales deben asentarse sobre una formación compartida que facilite el intercambio de conocimientos, procedimientos y buenas prácticas. Asimismo, ha resaltado que tanto los procesos selectivos como los recursos formativos de la Escuela Nacional de Policía constituyen herramientas clave para avanzar en esa cohesión operativa con la comunidad autónoma.

Por último, ha reafirmado el compromiso de la Policía Nacional con esta colaboración, poniendo a disposición del Gobierno de Cantabria y de las policías locales su experiencia y capacidad formativa. Como ejemplo, ha recordado las recientes jornadas sobre técnicas de autoprotección e intervención policial impartidas la pasada semana y ha asegurado que esta línea de cooperación tendrá continuidad en el futuro.

"La Escuela Nacional de Policía y la Policía Nacional son la casa de las policías locales", ha afirmado Nogueroles, quien también ha expresado la voluntad de la institución policial de seguir fortaleciendo los vínculos con los cuerpos municipales de Cantabria a través de la formación y el trabajo coordinado.