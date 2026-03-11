El Gobierno precinta una pasarela sobre la autovía del agua en Val de San Vicente

Europa Press Maps. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha precintado una pequeña pasarela que se ubica sobre un arroyo de la autovía del agua en el municipio de Val de San Vicente y va a solicitar ofertas para proceder a su arreglo.

Así lo han informado fuentes de la Consejería de Fomento a Europa Press, después de que el consejero, Roberto Media (PP), anunciara este miércoles a preguntas de la prensa de que se había ordenado revisar dicha pasarela.

Según ha explicado Media, el pasado 4 de marzo, durante su visita a Val de San Vicente con motivo del incendio una nave, el alcalde de este municipio, Roberto Escobedo (PSOE), le trasladó, tras una conversación con la alcaldesa de San Vicente de la Barquera, Charo Urquiza (PSOE), que "en algunas zonas de la autovía del agua se habían dejado pasarelas muy similares" a las del accidente de El Bocal de Santander, ocurrido un día antes, en el que fallecieron seis jóvenes y una fue ingresada en el hospital tras el colapso de una pasarela.

No obstante, el consejero ha indicado que esta pasarela no tiene "tanto peligro" como la del accidente de Santander, porque las de la autovía del agua "no tienen las alturas" de las de la senda costera de l capital cántabra.

Según ha señalado, "no es que estuviera ni mal ni bien", sino que parece ser que en su momento, cuando se hizo, se rompió una tabla y eran los ayuntamientos los que la arreglaban, pero no se ha procedido a transferir la infraestructura a los ayuntamientos, por lo que debe ser el Gobierno quien la mantenga.

En este sentido, Media ha subrayado que los mantenimientos de las infraestructuras son "esenciales" y que su departamento "intenta" que las que dependen de él estén "en unas condiciones razonables".

En este punto, se ha referido al puente entre Somo y Pedreña, en el que el Ejecutivo aprobó un modificado y una obra de emergencia para su reparación integral, tras iniciarse las obras de rehabilitación en noviembre de 2024 y constatar que la infraestructura presenta un deterioro "muy superior" al previsto inicialmente y al reflejado en el proyecto de ejecución aprobado en 2022.

"No puede ser que tengamos infraestructuras con 30, 40, 50 años que nadie jamás se haya preocupado en proceder a su mantenimiento", ha censurado Media, para quien "en alguna puede haber algún fallo que se nos escape, pero hay que hacer un plan de mantenimiento de todas las infraestructuras porque no queda otra".

Según ha apuntado, cuando llegó a la Consejería él mismo preguntó cómo estaban los puentes de Cantabria, y aunque no ha dicho la respuesta, se trata de una cuestión que "ya se empezó a mirar en su momento".

"Lógicamente el Gobierno de Cantabria tiene que mantener las infraestructuras que construye, eso es un hecho, y estamos en ello", ha trasladado.

"NADA QUE VER" CON LA ACTUACIÓN DEL BOCAL

Por otra parte, cuestionado sobre los documentos que ha requerido la jueza que investiga el accidente de la pasada semana en El Bocal, Media ha indicado que a su Consejería no le ha pedido "ninguno".

"Nosotros no tenemos nada que ver con esa actuación", ha subrayado el titular de Fomento, que ha indicado que "en su momento" se pidió, al ser una construcción en suelo rústico, autorización de construcción, pero "nada más".

De esta forma, ha insistido que a día de hoy no ha llegado ningún escrito pidiendo "nada" porque ellos no han "tramitado nada". "Nosotros ni licitamos, ni presupuestamos, ni mantenemos esa obra", ha reiterado.

El consejero ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa para presentar el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria 2025-2032.