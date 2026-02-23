El Gobierno presenta el programa 'Relevo Cantabria' a emprendedores y empresarios de la región

Jornada de presentación de Relevo Generacional en COECAN - GOBIERNO

TORRELAVEGA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sede del Centro de Orientación y Emprendimiento (COECAN) en Torrelavega ha acogido este lunes una jornada en la que el Gobierno regional ha presentado a emprendedores y empresarios el programa Relevo Cantabria, que pone en contacto a propietarios de comercios con personas interesadas en asumir un negocio ya en funcionamiento para combatir la falta de relevo generacional.

La cita, 'Soluciones alternativas y oportunidades de empleo en comercio: saberes que se transmiten', forma parte del ciclo de encuentros formativos que, bajo el título 'Café del Conocimiento', viene reuniendo el último lunes de cada mes en el COECAN a expertos en procesos de orientación, inserción y formación laboral continua con el fin de impulsar programas y medidas de empleo con un enfoque innovador.

Más de medio centenar de agentes de desarrollo local y orientadores laborales y técnicos del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) y del COECAN han acudido a la reunión de este lunes, que ha servido para presentar el que es el primer programa de relevo generacional para el sector comercial de la comunidad autónoma.

Relevo Cantabria es un proyecto puesto en marcha por el Ejecutivo regional con la colaboración de la Cámara de Comercio de Cantabria y con la participación de la Cámara de Torrelavega y la Federación del Comercio de Cantabria (COERCAN), en el marco del I Plan de Empleo Autónomo de la comunidad autónoma.

La jornada ha sido inaugurada por la directora general del EMCAN, Lucía Serrano, y la directora general de la Cámara de Comercio, Rosa Vega, quienes han coincidido en destacar la importancia de este encuentro para facilitar que Relevo Cantabria llegue tanto a empresarios como a personas emprendedoras con el fin de fomentar el relevo generacional en el comercio minorista.

"Se trata de un programa muy importante a la hora de mantener negocios rentables y con beneficios, garantizando así la continuidad del comercio de proximidad y contribuyendo al mantenimiento del empleo y la actividad económica en Cantabria", ha subrayado Serrano, quien ha explicado que el principal objetivo de esta herramienta es "impulsar la transmisión exitosa de empresas en funcionamiento y fomentar el emprendimiento, evitando el cierre de negocios motivado por jubilación de sus titulares u otros motivos o circunstancias personales o de mercado".

Así, pretende dar continuidad a iniciativas empresariales en funcionamiento, evitando su desaparición; reducir la perdida de empleo; luchar contra la despoblación; estimular y fomentar el espíritu empresarial, y promover la consolidación y ampliación del tejido empresarial de Cantabria.

Por su parte, la directora general de la Cámara de Comercio ha subrayado el valor de este programa, al que ha calificado como una herramienta "necesaria y bien enfocada" para tratar de garantizar la continuidad del comercio minorista en la región, "ante la falta de relevo generacional que afrontan numerosos negocios, pese a su viabilidad económica".

Por ello, ha animado a los orientadores a contemplarlo como una salida profesional "real" para quienes desean emprender y como una solución "eficaz" para comerciantes que afrontan un proceso de jubilación o cambio profesional y "no quieren que su negocio desaparezca".

"Si trabajamos de forma conjunta podemos multiplicar el impacto del programa y lograr que más empresas sigan activas y más personas encuentren una oportunidad real", ha remarcado Vega.

La jornada ha contado además con la asistencia, entre otros, de la directora y coordinadora del el Centro de Orientación y Emprendimiento de Cantabria, Belén González-Pescador; el secretario general de COERCAN, Gonzalo Cayón, y el responsable de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio de Cantabria, David Ramos, quien ha sido el encargado de exponer la situación actual del comercio minorista en la región y ha detallado el funcionamiento del programa Relevo Cantabria, así como el papel esencial que desempeñan los orientadores para detectar perfiles adecuados.

La jornada se ha completado con una mesa redonda con experiencias reales, en la que han participado Beatriz Díez y Javier Acero, de Casa Maestro; David Fernández, propietario de La Quesona; el presidente de la Asociación de Floristas de Cantabria, José Manuel López Cardeñoso, y el propio secretario general de COERCAN, Gonzalo Cayón.

RELEVO CANTABRIA

Relevo Cantabria tiene como objetivo poner en contacto a propietarios de comercios con personas interesadas en asumir un negocio ya en funcionamiento, y está dirigido a quienes desean reorientar su carrera profesional, jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral, emprendedores que quieren modernizar y digitalizar negocios existentes y desempleados mayores de 45 años que necesitan continuar su actividad profesional.

El programa (https://www.relevocantabria.com/) se puede consultar en la Oficina Virtual del Autónomo, a través de una plataforma con vídeos promocionales explicativos grabados por los propios dueños de los negocios que buscan relevo.

Además, la plataforma ofrece asesoramiento web o presencial de manera integral y gratuita, a través de las cámaras, en SODERCAN o a través de agencias de desarrollo local, entre otros, y la posibilidad de organizar ferias de emprendimiento y relevo como punto de encuentro entre jóvenes y veteranos emprendedores.

De hecho, se organizarán sendas jornadas sobre emprendimiento y relevo generacional en Santander y Torrelavega con el objetivo de dar a conocer las posibilidades del relevo generacional.