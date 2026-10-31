El Gobierno prevé ejecutar este año el 80% de las obras de Lunada por unos 2,3 millones de euros

Archivo - La mejora de la carretera del Puerto de Lunada cuando estaba al 36% de ejecución - JOSE ROMAN CAVIA SOTO-GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha certificado ya casi el 100 por cien de la anualidad prevista este 2026 en el proyecto de mejora integral de la carretera del puerto de Lunada, por importe de 1,69 millones.

Pero dada la situación meteorológica y el buen tiempo que está haciendo, el Ejecutivo va a aprovechar para "meter más dinero" en la obra, del montante previsto el próximo ejercicio, y adelantar así la ejecución de los trabajos. La idea es que a final de año esté realizado casi el 80% del proyecto, por unos 2,3 millones euros.

La actuación en la carretera CA-643 entre San Roque de Riomiera y el puerto de Lunada arrancó el pasado mes de mayo con un presupuesto global de 3,4 millones que permitirán reforzar la seguridad vial a lo largo de 12 kilómetros de esta vía de montaña, en el tramo comprendido entre la localidad de La Concha y el Portillo de Lunada.

Entonces, el objetivo del Gobierno regional es que las obras puedan estar terminadas a lo largo de 2027. El proyecto responde al compromiso adquirido tras el accidente registrado en marzo de 2025 en esta carretera en el que fallecieron cuatro jóvenes madrileños.

En concreto, los trabajos contemplan la ampliación de la calzada hasta alcanzar los cinco metros de anchura en gran parte del recorrido, la construcción de nuevo drenaje longitudinal, la ejecución de varios muros de escollera, la renovación del firme y la instalación de balizas de nieve a ambos lados de la calzada; así como nueva señalización horizontal y barreras de seguridad en toda la carretera, desmontables en las zonas expuestas a aludes.