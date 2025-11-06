El Gobierno recurrirá las resoluciones para trasladar otros dos menores migrantes a Cantabria

SANTANDER 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Cantabria ha autorizado a la Dirección General del Servicio Jurídico para interponer recurso contencioso administrativo contra sendas resoluciones del delegado del Gobierno en Canarias, fechadas el 13 y el 21 de octubre 2025, por las que se ordena el traslado y reubicación de dos menores extranjeros acogidos en Canarias a la Comunidad Autónoma.

La decisión se fundamenta en el informe emitido por la Dirección General del Servicio Jurídico, que considera procedente la impugnación de dicha resolución, así como de las normas que la sustentan, que ya han sido objeto de recurso directo por parte de la Administración cántabra.

El recurso deberá presentarse ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Canarias en el plazo de dos meses desde la notificación del acto.

Esta actuación reafirma el compromiso del Gobierno de Cantabria con la defensa de sus competencias en materia de protección de menores y con la correcta aplicación del marco legal vigente, ha indicado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

El Gobierno de Cantabria también recurrió el pasado mes de octubre, a través de dos contencioso-administrativos, las resoluciones de la delegada del Gobierno en Ceuta, fechadas el 1 y el 2 de octubre, que ordenaban el traslado y reubicación en Cantabria de dos menores acogidos en la ciudad autónoma, "sin el consentimiento previo" de Ejecutivo regional.

Además, la Administración regional recurrió ante el Tribunal Supremo el decreto que establece la distribución de menores migrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla a las comunidades, de los que 156 se han asignado a Cantabria y hasta el momento ha llegado uno.