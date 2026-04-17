El Gobierno refuerza la prevención de incendios en Potes con la renovación de hidrantes e inversiones en emergencias - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Seguridad, Isabel Urrutia, ha destacado en su visita a Potes la apuesta del Gobierno de Cantabria por mejorar la prevención y la respuesta ante emergencias en la comarca lebaniega, con actuaciones como la renovación de hidrantes en el municipio y las próximas inversiones en el parque de bomberos de Tama.

El Ejecutivo autonómico ha destinado cerca de 10.000 euros al plan de inversión y renovación de hidrantes puesto en marcha por el Ayuntamiento de Potes, una actuación clave para reforzar la capacidad de respuesta ante incendios en los municipios de la comunidad.

En este sentido, Urrutia ha subrayado que se trata de "una medida importantísima en materia de prevención y respuesta en nuestro sistema autonómico de protección civil, que permite mantener conjuntos históricos y municipios declarados entre los más bonitos de España con todas las medidas necesarias para atender cualquier emergencia que se produzca".

Esta actuación se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno de Cantabria para fortalecer el sistema autonómico de emergencias, junto con las inversiones destinadas al parque de bomberos de Liébana.

Entre los avances recientes, la consejera de Seguridad ha recordado la incorporación de una autoescala de 26 metros para intervenciones en altura en la comarca, que, junto a la nueva unidad de Laredo, ha permitido que todos los parques del Gobierno de Cantabria dispongan de este tipo de vehículo, con una inversión total de más de un millón de euros.

Además, ha anunciado una próxima "gran" inversión en el parque de emergencias de Tama, que presta servicio a los cerca de 5.500 habitantes de la comarca lebaniega, con actuaciones de renovación, ampliación y mejora de sus instalaciones.

En este punto, el alcalde de Potes, Francisco Javier Gómez, ha valorado el alcance de la mejora de los servicios de prevención de incendios municipales al renovar el sistema de hidrantes que requería de una actualización y la idea es de continuar en esta actuación, en colaboración con los bomberos del parque de Tama, que identifican los puntos más idóneos.

Por otro lado, la también consejera de Presidencia ha repasado también las actuaciones realizadas en Potes dentro del Plan de Obras y Servicios de equipamiento municipal, como la renovación de la carpintería exterior del Convento de San Raimundo, sede del Ayuntamiento, los servicios sociales, la mancomunidad y la Oficina de Justicia, con una inversión superior a 22.000 euros.

Asimismo, ha destacado el incremento del 13 por ciento en el Fondo de Cooperación Municipal, que permitirá a Potes acumular 310.889 euros en tres años. En conjunto, la inversión de la Consejería en el municipio se acerca a los 400.000 euros.