El Gobierno reparte 45.000 euros entre 18 centros educativos para desarrollar proyectos que fomenten el uso de la bici

El BOC publica la resolución de las ayudas del programa +BICEPS

SANTANDER, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Medio Ambiente, ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la resolución por la que se conceden subvenciones a 18 centros educativos de enseñanza no universitaria para el desarrollo de proyectos que fomenten el uso de la bicicleta, dentro del programa +BICEPS.

Los centros beneficiarios, que abarcan todas las enseñanzas desde Infantil a Bachillerato y Formación Profesional, son: Colegio El Salvador; IES Leonardo Torres Quevedo; IES La Granja; IES Las Llamas; IES Ricardo Bernardo; IES Zapatón; IES José Hierro; CEIP Gerardo Diego; IES Valentín Turienzo; IES Muriedas; IES Montesclaros; CEIP Costa Quebrada; IES Villajunco; IES Santa Cruz; IES Garcilaso de la Vega; IES Fuente Fresnedo; IES Valle de Camargo; y el IES Lope de Vega.

En total, los beneficiarios recibirán 44.796 euros, con un máximo de 2.500 euros por centro, que deberán destinar a inversiones en el diseño, desarrollo, implantación o gestión de proyectos de fomento de la bicicleta y en pequeñas infraestructuras vinculadas al uso de este medio de transporte entre la comunidad educativa.

El titular de la Consejería, Roberto Media, ha explicado que esta iniciativa se enmarca dentro de las políticas de movilidad sostenible impulsadas por la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático. En este sentido, Media ha destacado que esta convocatoria es un ejemplo del compromiso del Ejecutivo cántabro para promover hábitos de desplazamiento "saludables, seguros y respetuosos", especialmente en edades tempranas y en entornos escolares.

+BICEPS es un programa de fomento del uso de la bicicleta que busca un mayor protagonismo de este medio de transporte en la movilidad diaria de la comunidad educativa de Cantabria, además de mejorar la calidad de vida de sus usuarios y la reducción de costes ambientales y económicos asociados al transporte motorizado.

Gracias a la subvención, los centros educativos podrán desarrollar iniciativas conjuntas potenciando el alcance de los proyectos y generando un impacto más significativo en la comunidad educativa. Del mismo modo, se fomenta la colaboración con agentes externos, fortaleciendo el desarrollo de las acciones del programa y garantizando su continuidad en el tiempo, ha indicado el Gobierno.