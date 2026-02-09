El Gobierno y la Sociedad de Caza y Pesca firman un convenio para la recuperación del salmón y la trucha

El Gobierno y la Sociedad de Fomento de Caza y Pesca firman un convenio para la recuperación del salmón y la trucha - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria y la Sociedad Cántabra de Fomento de Caza y Pesca han suscrito un convenio de colaboración que permitirá la ejecución de actuaciones para la protección, conservación y mejora de las poblaciones de salmónidos en los ríos de Cantabria.

En concreto, se trabajará en la recuperación de especies como el salmón atlántico y la trucha, ambas bajo protección de la legislación europea.

El acuerdo, que ha sido publicado este lunes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), ha sido rubricado por la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, y el presidente de la Sociedad, Manuel Borbolla González. Tendrá una duración inicial de cuatro años y podrá ser prorrogado por un máximo de seis.

Entre las principales acciones previstas se incluyen la colaboración en los centros de alevinaje, la conservación de los hábitats fluviales y la divulgación de los resultados obtenidos, con el fin de sensibilizar a la sociedad cántabra sobre la importancia de proteger la fauna y los ecosistemas acuáticos. Además, se fomentará la pesca deportiva sostenible como motor de revitalización socioeconómica del medio rural.

Por otra parte, ambas instituciones se han comprometido a crear una Comisión de Seguimiento para garantizar el cumplimiento de los objetivos y evaluar anualmente los avances de las acciones en marcha.

En nota de prensa, el Ejecutivo cántabro ha puesto en valor que el documento refleja su compromiso y el de la Sociedad Cántabra de Fomento de Caza y Pesca por la preservación de la naturaleza y el desarrollo de medidas efectivas que aseguren la sostenibilidad de los recursos pesqueros en la región.