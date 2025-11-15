Gobierno y UC firman un convenio de colaboración para impulsar actuaciones de mejora del medioambiente

La rectora y el consejero en la firma del convenio de colaboración - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, y la rectora de la Universidad de Cantabria (UC), Conchi López, han firmado un convenio marco de colaboración por el que el Gobierno, a través del Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA), y la entidad académica colaborarán para impulsar actuaciones orientadas a la mejora del medioambiente.

Dicho convenio tiene una vigencia de cuatro años, con posibilidad de prórroga, y establece las bases en materia de formación, prácticas, voluntariado y educación ambiental con la comunidad universitaria, en la realización de estudios y actividades medioambientales, en la recogida y análisis de muestras y parámetros ambientales, así como en el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación para el conocimiento y el fomento de la mejora del medioambiente.

En nota de prensa, ambas partes han manifestado su interés en colaborar en los campos formativos, científicos, de investigación, técnicos y sociales de interés común, incluyendo la participación en proyectos conjuntos tanto de ámbito autonómico, nacional como internacional.

Para Media este convenido consolida el compromiso del Gobierno con la protección medioambiental y el impulso del conocimiento científico aplicado a la región. "La colaboración con la UC nos permitirá avanzar en soluciones innovadoras y sostenibles para mejorar la calidad ambiental y garantizar un futuro más saludable para todos", ha explicado.

También ha puesto en valor el papel de la entidad educativa y ha afirmado que la institución académica es "un aliado estratégico para esta región. Juntos vamos a desarrollar programas, estudios y acciones que tendrán un impacto directo en el territorio y en la ciudadanía", ha asegurado y ha añadido que en Cantabria se apuesta por un modelo de gestión ambiental basado en "el rigor científico, la cooperación institucional y el compromiso con las futuras generaciones".

COMISIÓN

A efectos de seguimiento del presente convenio, se ha creado una comisión paritaria compuesta por dos miembros de cada una de las partes firmantes.

Entre sus funciones, destaca la puesta en marcha, control y seguimiento del convenio y de los acuerdos específicos a los que pueda dar lugar; realizar propuestas de colaboración en áreas de interés común; elevar las propuestas a los órganos competentes de cada una de las partes para su aprobación; y aclarar y resolver cuantas dudas puedan plantearse en la interpretación y ejecución del presente convenio.

El convenio surtirá efectos a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), debiendo inscribirse en todo caso en el Registro Electrónico Autonómico de Convenios en el plazo de 15 días desde su suscripción.