El Gobierno y la UNEATLANTICO impulsan la formación académica de los deportistas de alto rendimiento

Competición deportiva - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria y la Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO) han suscrito un convenio de colaboración para impulsar la formación académica de los deportistas de alto rendimiento.

El acuerdo firmado por el consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, y el rector de la Universidad Europea del Atlántico, Rubén Calderón, contempla una serie de inciativas con el objeto de que puedan compaginar la competición deportiva con una preparación académica de calidad.

Así, recoge la difusión del Programa de Becas de Alto Rendimiento Deportivo de UNEATLANTICO, la implantación de medidas de flexibilización y acompañamiento académico, la promoción de acciones de orientación profesional y la organización de actividades conjuntas de divulgación y promoción del deporte y la formación universitaria.

La Universidad mantendrá y potenciará su Programa de Becas de Alto Rendimiento Deportivo, financiado con recursos propios y cada año se concretarán, en el seno de una comisión de seguimiento, el número de ayudas disponibles, las titulaciones a las que se podrán destinar y su alcance.

Asimismo, establecerá "criterios públicos, objetivos y no discriminatorios" para la concesión de las becas, valorando tanto el rendimiento académico como el deportivo y garantizando la igualdad de oportunidades.

Por su parte, la Dirección General de Deporte se encargará de difundir entre los deportistas cántabros reconocidos como de alto rendimiento las convocatorias y programas incluidos en el convenio, además de colaborar en la identificación de potenciales beneficiarios y participar en las acciones de promoción que se desarrollen conjuntamente.

Martínez Abad ha destacado que el convenio responde al compromiso del Ejecutivo autonómico de ofrecer a los deportistas "las herramientas necesarias para planificar su futuro profesional sin renunciar a la práctica deportiva de máximo nivel".

Asimismo, ha subrayado que favorece "una doble excelencia", la deportiva y la académica, y contribuye a que los deportistas puedan afrontar con mayores garantías los retos de su futuro laboral.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, y contará con una comisión de seguimiento integrada por representantes de ambas instituciones para evaluar su desarrollo, supervisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y analizar anualmente los resultados obtenidos.