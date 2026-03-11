Gómez del Río traslada un mensaje de "tranquilidad" ante las concentraciones contra los centros de menores

Archivo - La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno de Cantabria, Begoña Gómez del Río.-ARCHIVO - C. Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno de Cantabria, Begoña Gómez del Río (PP), ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" ante las concentraciones convocadas contra la puesta en marcha de centros de menores extranjeros no acompañados en la región.

Así lo ha dicho este miércoles a preguntas de los medios de comunicación, un día antes de que tenga lugar una concentración convocada por vecinos de Castro Urdiales, Cartes y otros municipios cántabros frente a la Delegación del Gobierno en Santander para mostrar su rechazo a la llegada de menores a la comunidad.

Gómez del Río ha hecho hincapié en que los mismos llegan a Cantabria "sin planificación, pero buscando un futuro". Futuro, ha recalcado, que está apoyado por "grandísimos" profesionales que les asesoran y buscan "los mejores recursos educativos y laborales posibles", además de adaptados a sus condiciones.

En este sentido, ha destacado que estos profesionales, que "están atendiendo ya desde muchos años a menores extranjeros", están buscando cuáles son sus pretensiones que, por lo general, pasan por la integración en el mercado laboral.

Por otra parte, la titular de Inclusión Social ha insistido en que la llegada de menores extranjeros no acompañados a las comunidades autónomas es una "decisión" del Gobierno de España derivada de "la falta de una política migratoria clara que están sufriendo los menores", porque "realmente son las mafias las que trafican con ellos", ha dicho.

Por ello, ha vuelto a pedir que se adopten medidas "claras y precisas" que establezcan cuáles son "los procedimientos adecuados para las garantías de estos menores", algo que, a su juicio, "no se ha hecho así por el Gobierno de Sánchez".

Al respecto, Gómez del Río ha enfatizado que el Ejecutivo central está "jugando a la improvisación" y que las comunidades autónomas están reclamando que "así no se hacen las cosas" y que necesitan "programación, una política clara".

"Pero como no lo estamos recibiendo, a donde acudimos es a los tribunales", ha recalcado para señalar que, mientras, las comunidades "tienen que proteger" a los menores que están siendo trasladados.

Finalmente, ha apostillado que el Gobierno cántabro está buscando recursos y protegiendo a los menores "en viviendas adecuadas con grandes profesionales", ha concluido.

La consejera ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa antes de la inauguración de las mesas técnicas para la elaboración del I Plan Integral de Juventud del Gobierno de Cantabria.