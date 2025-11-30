Gónzalez Revuelta (PP): "España no se merece estar gobernada por una banda"

Archivo - La secretaria autonómica del Partido Popular y presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta - PP - Archivo

SANTANDER 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria autonómica del Partido Popular de Cantabria, María José González Revuelta, ha afirmado este domingo que "España no se merece estar gobernada por una banda". "Nosotros salimos a manifestarnos contra los corruptos mientras el Gobierno de España sale a la calle contra los jueces".

Así se ha pronunciado González Revuelta durante la concentración 'Efectivamente: ¿Mafia o democracia?', que se ha celebrado este domingo a la explanada del Templo de Debod, en Madrid, convocada por el PP contra "la corrupción" que rodea al Gobierno de Pedro Sánchez y exigir la convocatoria de elecciones generales.

En la concentración ha participado una representación de Cantabria encabezada por la presidenta autonómica del Partido Popular, María José Saénz de Buruaga, y a la que también ha asistido González Revuelta, para quien "no es posible que mientras Sánchez tiene todo ese equipo en la cárcel, él diga que no tiene ningún tipo de responsabilidad".

"Por eso, hoy estamos aquí todos para defender nuestro Estado de Derecho, ese espíritu de concordia de la transición democrática que fue el pilar del progreso, de la cohesión y de la dignidad en toda nuestra nación. Hoy tenemos un compromiso firme y permanente con la libertad, con la justicia y con la igualdad de todos los españoles", ha declarado la popular en un audio facilitado por el PP cántabro.