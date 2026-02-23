González Revuelta (PP): "Es penoso que el PSOE de Ábalos, Koldo y Salazar quiera dar lecciones de feminismo"

González Revuelta (PP) responde que "es penoso que el PSOE de Ábalos, Koldo y Salazar quiera dar lecciones de feminismo" - PP DE CANTABRIA

SANTANDER, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta (PP), considera "penoso" que la portavoz del PSOE en la región, Ainoa Quiñones, "quiera dar lecciones de feminismo" y además cree que "es la única que tiene un sesgo ideológico muy preocupante", al considera que "solo las mujeres pueden llevar tacones".

La 'popular' ha replicado así, esta tarde en nota de prensa, a las declaraciones de la socialista, que este lunes por la mañana ha pedido al PP que "revise su feminismo", tras la recomendación de la Cámara regional de usar "calzado cerrado, sin tacón y con suela de goma antideslizante" para transitar por zonas del edificio con suelo húmedo en días de lluvia, debido a las goteras y filtraciones de la cubierta acristalada.

"Es penoso que una portavoz del PSOE de Ábalos, Koldo y Salazar quiera dar lecciones de feminismo", ha contestado González Revuelta a Quiñones, a la que ha exigido que "antes de hablar, se informe para no hacer el ridículo". "Si la señora Quiñones de verdad está preocupada por el feminismo en España, que se ocupe de qué pasaba en los prostíbulos del suegro de Sánchez, de las sobrinas de Ábalos y Koldo y del guarro del Salazar", ha remachado.

González Revuelta ha defendido que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Parlamento de Cantabria "no merece ser objeto de burla, ni las medidas propuestas para garantizar la seguridad deben ser cuestionadas por el PSOE", ha añadido.

En su opinión, las "irresponsables declaraciones" de Quiñones demuestran la "división interna del PSOE en Cantabria" y que la portavoz del partido " no tiene ninguna relación con sus diputados". "Si la tuviese, sabría que entre las medidas preventivas no se hace ninguna alusión al género", ha apostillado.

Por eso, para la jefa del Legislativo "la única que tiene un sesgo ideológico muy preocupante es la señora Quiñones, que considera que sólo las mujeres pueden llevar tacones".

Para la también secretaria del PP de Cantabria "es vergonzoso que con el poco tiempo que Quiñones dedica a su trabajo como delegada de la Zona Franca patine constantemente con sus declaraciones irresponsables". "Todos los españoles estamos pagando a esta señora más de 100.000 euros al año por decir disparates día tras día", ha denunciado para finalizar.