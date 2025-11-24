Gorka Mohamed y Susana Ballesteros ganan los Premios de Artes Plásticas del Gobierno de Cantabria

'Crackeling Spam: Una Crítica Al Ruido Digital', De Susana Ballesteros. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras 'Corren los vientos hacia donde las naves no desean', de Gorka Mohamed, y 'Crackeling spam: Una crítica al Ruido Digital', de Susana Ballesteros, han obtenido el Premio de Artes Plásticas y el Premio al artista cántabro, respectivamente, del certamen artístico convocado por el Gobierno de Cantabria.

La dotación es de 8.000 euros en el caso del Premio Artes Plásticas y de 4.000 en el que se reconoce al mejor de los cántabros, y ambas obras formarán parte de la exposición sobre dichos premios que se abrirá próximamente en la Biblioteca Central de Cantabria, ha informado este lunes el Ejecutivo autonómico.

El jurado, formado por los expertos en arte actual Jesús Alberto Pérez, Rafael Leonardo Setien, y Lucia Terán, han seleccionado estas obras de un total de 35, de distintos lenguajes expresivos, que se han presentado al certamen.

Gorka Mohamed estudió Arte y Diseño en Barcelona, y un Máster en Bellas Artes en el Goldsmiths College (Londres, 2008). Se interesa por el trabajo corporal más reciente.

Como artista intenta reflexionar sobre lo que afecta psicológicamente a los seres humanos en una realidad sociocultural.

En 2008, recibió el premio Warden's Purchase y en 2013 una mención honorífica del Premio BEERS de Arte Emergente, y fue incluido en publicaciones como 100 Pintores del Mañana (Thames and Hudson, 2014).

La trayectoria artística de Susana Ballesteros destaca por una sólida presencia internacional y una evolución coherente dentro del ámbito del arte contemporáneo.

Desde 2010, la artista ha desarrollado un conjunto amplio de exposiciones individuales en instituciones culturales de referencia. Su obra ha sido reconocida por su capacidad para explorar la materialidad del cuerpo, la identidad y la subjetividad en diálogo con la tecnología.

Su trabajo ha sido seleccionado en múltiples premios y festivales relacionados con la innovación artística.