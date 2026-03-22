El Grupo Armando Álvarez recibe el Premio 'Empresa Industrial Ejemplar' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Armando Álvarez ha recibido el Premio 'Empresa Industrial Ejemplar' del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Cantabria, con motivo de la celebración de San José, su fiesta patronal.

Además, el acto ha incluido la entrega de los premios al XXXIV Concurso 'Francisco Mirapeix' al mejor proyecto de TFM del Máster Universitario en Ingeniería Industrial, que ha recaído en Nuria Dobarganes Guerra por su proyecto 'Mejora de una línea industrial para el acondicionamiento de productos farmacéuticos'.

También se han repartido los del XXIII Concurso de Fotografía 'Jesús Ortiz'. El Premio Mejor Fotografía sobre Patrimonio Industrial ha sido para la obra 'Amanecer en Solvay, el ocaso forzoso del carbón', de Carlos Casanueva; el Premio Mejor Fotografía Tema Libre ha recaído en 'Testigo del tiempo', de Vicente Jiménez, y el Premio Mejor Fotografía Industrialización de Cantabria, se ha otorgado a Esther Molowny por 'Grúa de Piedra. Elevando al amanecer'.

En relación al Torneo de San José, los ganadores en esta edición han sido Iván Serrano, primer premio, y Carlos Fernández, segundo.

Sobre el premio 'Empresa Industrial Ejemplar', el consejero de Industria del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti, ha sido el encargado de entregar una metopa conmemorativa al presidente del Grupo Armando Álvarez, José Ramón Álvarez Ribalaygua, que ha agradecido el reconocimiento recibido por este colectivo.

La gala también ha incluido un homenaje a los ingenieros que llevan 40 años integrados en este colectivo.

Asimismo, han participado en el acto el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, entre otros.