El grupo de danzas Virgen de la Nieves de Tanos participará en el desfile del Día de la Hispanidad en Nueva York - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo de danzas Virgen de la Nieves de Tanos participará el 11 de octubre en el desfile del Día de la Hispanidad que recorrerá la Quinta Avenida de Nueva York.

Su participación en esta ocasión responde a una invitación de la Casa de España en Nueva York, conocida como La Nacional, con motivo del centenario de la primera fotografía que fue tomada de dicha agrupación folclórica. Se trata de la tercera ver que participan en el evento, tras las de 1992 y 2018.

Con este motivo, el consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, ha hecho entrega a la presidenta de la Agrupación de Danzas de Tanos, Carmen Olarreaga, de la bandera de Cantabria que portarán en desfile, y el delegado del Gobierno, Pedro Casares, y el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, de las enseñas española y torrelaveguense, respectivamente, en un acto que ha tenido lugar en el Palacio de Festivales.

El desfile del Día de la Hispanidad es conocido también como 'El desfile del millón de personas', por el numeroso público que sale a las calles para conmemorar este día.

En el mismo participan delegaciones y carrozas de 21 países de habla hispana para mostrar su música, folclore y tradiciones, así como colectivos españoles de la ciudad, a los que se unen otros como bomberos y policía.

El recorrido habitual es en Manhattan, el centro de Nueva York, en Quinta Avenida. Se inicia en la calle 44 y finaliza en la 69, pasando por lugares tan emblemáticas como la Catedral de San Patricio, Central Park o el Hotel Central.

La agrupación de Tanos viajará el día 8 y participará también en la recepción institucional de la Casa de España.

El 'Mes de la Herencia Hispana' (Hispanic Heritage Month) en Nueva York conmemora las historias, culturas y contribuciones de los ciudadanos estadounidenses cuyos antepasados llegaron de España, México, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica, y se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre, cuando se llevan a cabo diferentes actividades, entre ellas este desfile.

El consejero ha destacado que la participación de la agrupación en este evento "es un motivo de orgullo para todos". Ha querido valorar el trabajo de este grupo de danzas a favor de conservar nuestro patrimonio cultural y nuestras tradiciones.

Por su parte, Casares ha trasladado su "orgullo y apoyo" a la Agrupación. "Llevarán tres banderas que representan todo aquello que queremos compartir, la bandera de España, la de Cantabria y la de Torrelavega. Tres banderas, una misma ilusión y un mensaje muy claro: nuestras tradiciones tienen raíces profundas, pero también tienen un futuro lleno de vida gracias a tantos hombres y mujeres que cada día con su esfuerzo, con su ilusión y su arte las mantienen vivas", ha manifestado el delegado.

El representante del Estado ha destacado que, con su invitación, la Casa de España en Nueva York reconoce "nuestro folclore y nuestra música y nuestros bailes populares únicos", que tiene su máximo exponente en esta centenaria agrupación.

"Para Tanos, para Torrelavega y para toda Cantabria es un verdadero orgullo que el nombre de nuestra tierra vuelva a estar presente en Nueva York", ha enfatizado Casares, que ha recordado que la Agrupación de Danzas 'Virgen de las Nieves' ya participó en esta cita y ahora regresará y llevará consigo "una parte de la mejor historia, del mejor presente y del mejor futuro de Cantabria".

Para el delegado del Gobierno, su participación en este desfile, "uno de los mayores eventos culturales del mundo", es "una oportunidad extraordinaria para mostrar al mundo la riqueza de nuestra cultura, que hace que hoy Ayuntamiento de Torrelavega, Gobierno de Cantabria y Gobierno de España estemos juntos apoyando esta iniciativa".