La Guardia Civil destruye más de 1.300 armas en Cantabria

Armas antes de ser destruidas - GUARDIA CIVIL CANTABRIA

SANTANDER, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha destruido recientemente 1.325 armas de distintas categorías, en aplicación del Plan de Control de Armas de fuego (PICAF).

De ellas, que sumaban un peso global de unos 2.000 kilos, 837 eran armas de fuego (escopetas, rifles, pistolas o revólveres).

Además, se han fundido 436 armas blancas y otros objetos peligrosos, así como 52 detonadoras, ha informado en un comunicado la Guardia Civil.

Su destrucción ha sido realizada por el método de fundición, gracias a la colaboración de la empresa Global Steel Wire de Santander.

En los últimos siete años y en aplicación del PICAF, la Guardia Civil de Cantabria ha destruido más de 18 toneladas de armas.

Este plan de control pretende prevenir el tráfico ilegal de armas de fuego, la no recuperación de las inutilizadas y la no trasformación de las consideradas detonadoras en armas de fuego de pequeño calibre.

Algunas de estas armas han sido intervenidas en distintas actuaciones o han formado parte de algún procedimiento judicial o administrativo, mientras que otras han sido entregadas por particulares que no han renovado licencias o que han fallecido, entre otras causas.