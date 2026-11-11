La Guardia Civil interviene cerca de 800 juguetes en Potes que no cumplían las normas de seguridad

Juguetes intervenidos - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido cerca de 800 juguetes, figuras de goma de diferentes formas, que se encontraban expuestas a la venta en un mercado de Potes, por contravenir normativa relacionada con consumo y contrabando.

Específicamente, los juguetes estaban expuestos en puestos de venta ambulante en la feria de Todos los Santos de Potes.

Del total, 260 figuraban en la Red de Alertas Nacional de Consumo del Ministerio del área, para su retirada del mercado por existir riesgos para los niños.

En concreto, las figuras intervenidas que figuran en la alerta contienen una bola en su interior rellena de algún tipo de líquido o gel, peligroso en caso de ingesta accidental.

Patrullas Fiscales y de Fronteras de la Guardia Civil, durante una inspección al mercado, localizaron en tres puestos de venta ambulante importantes cantidades de juguetes expuestos para la venta, que no tenían información o el etiquetado exigible. Tampoco tenían identificación del fabricante o marca comercial registrada, ni advertencias e información de seguridad redactadas en castellano. En todos los casos se trata de requisitos exigibles en el marco de la regulación de la seguridad de los juguetes.

También observaron deficiencias en la información que debe facilitarse a los consumidores sobre las características esenciales de estos productos y del cumplimiento de los requisitos del etiquetado.

Por otro lado, las personas que los tenían a la venta no pudieron acreditar documentalmente la procedencia de los juguetes ni facturas, por lo que podían proceder de terceros países, lo que supondrían infracciones de contrabando.

Por estos hechos, la Guardia Civil formuló las correspondientes denuncias dirigidas a las autoridades de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria y a la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Santander.