Las Guerras Cántabras afrontan su segundo fin de semana con novedades como el mercado de época

Fiesta de las Guerras Cántabras, a 23 de agosto de 2025, en Los Corrales de Buelna, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Guerras Cántabras de Los Corrales de Buelna afronta su segundo y último fin de semana de la edición de 2025, con nuevos alicientes, como el Macellum, un mercado de época junto al campamento que se estrena este viernes. Se inaugurará a las 18.00 horas.

Por lo demás, y según la programación de esta cita, Fiesta de Interés Turístico Internacional que cumple su XXIII edición, las tribus cántabras se dispondrán a entrar en guerra contra el imperio romano.

Con ese fin, se concentrarán este viernes, para dirigirse andando, iluminados por antorchas, hasta el recinto del anfiteatro, a partir de las nueve de la noche.

En el gran escenario los jefes de cada poblado renovarán el pacto de guerra contra Roma, iniciando las hostilidades contra las legiones.

Y destaca también un Consejo de Tribus renovado, en el que el Gran Druida Virón invocará a los dioses cántabros para la definitiva Declaración de Guerra a Roma.

Los jefes de todas las tribus cántabras, tras haber escuchado al Druida, se reunirán bajo el mando de su caudillo, Corocotta. Las tribus recibirán de la diosa Cantabria los ánimos necesarios para su enfrentamiento contra Augusto.

La Devotio Cántabra, el juramento de fidelidad hasta la muerte, cerrará los actos históricos en el Día Cántabro.