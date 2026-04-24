Las Guerreras K-Pop actuarán el 28 de junio en Torrelavega

Cartel del concierto de 'Las Guerreras K-Pop' en Torrelavega - MOURO PRODUCCIONES

SANTANDER 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón Óscar Freire de Torrelavega acogerá el 28 de junio el musical 'Las Guerreras K-pop', un espectáculo familiar de gran formato que combina concierto en directo, teatro, efectos especiales y coreografías inspiradas en este fenómeno global del pop coreano.

Más allá de una selección de canciones, se trata de una adaptación escénica en vivo con desarrollo argumental, vestuario original fiel a la película y temas originales en inglés, además de una canción inédita propia y un final en forma de 'medley'.

El espectáculo reúne a distintos personajes en escena, incluyendo los corpóreos de Derpy -el gato- y Saja -el pájaro-. Así, conforma una potente propuesta visual con iluminación, láser y un número de lazos aéreos interpretado por profesionales, según ha informado la organización, a cargo de Mouro Producciones,con la colaboración del Ayuntamiento de Torrelavega, Cantabria Infinita y Cabárceno.

La escenografía ha sido diseñada específicamente para este montaje y se combina con una pantalla integrada que transforma el espacio en cada escena.

La trama se desarrolla en un mundo donde la música es poder. Tres jóvenes artistas forman parte de una banda de K-pop que sueña con alcanzar la fama mundial, pero pronto descubren que su talento no solo sirve para conquistar escenarios, sino también para proteger a la humanidad de fuerzas oscuras que amenazan con robar la energía de la música. Guiadas por la amistad, la disciplina del baile y la fuerza de sus voces, las Guerreras del K-pop emprenden una gira mágica en la que cada concierto se convierte en una batalla entre la luz y la oscuridad.

Las entradas para este espectáculo están a la venta desde este viernes en www.conciertosdecantabria.com.