Hallan a un hombre muerto con traumatismos en una cuadra de Puente Arce

Archivo - Ambulancias en el Hospital Marqués de Valdecilla- Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 27 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 70 años, JR.B.C., ha aparecido muerto este lunes en una estabulación ganadera de Puente Arce (Piélagos) con algún traumatismo pero, en principio, sin indicios de criminalidad.

Fuentes consultadas por Europa Press han explicado que la autopsia será la que determine las causas del fallecimiento del hombre, hallado sobre las 14.00 horas por un familiar en la estabulación.

Por ahora, se desconoce si falleció por causas naturales y, posteriormente, pudo sufrir algún daño por animales de la cuadra o si, por el contrario, su muerte se debe a un ataque de alguno de estos o algún otro tipo de hecho accidental.

El Centro de Atención a Emergencias 112 recibió el aviso sobre las 14.15 horas y al lugar acudieron efectivos del 061, que solicitaron la presencia de la Policía Local por la existencia de animales en la finca.

El funeral se celebrará este miércoles, a las 16.00 horas, en la parroquia de San Pedro de Escobedo de Camargo y, a continuación, será incinerado en Ciriego.