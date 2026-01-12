Hallan a un hombre en el suelo de su casa en Limpias tras tener que abrir los bomberos la puerta del domicilio

Bomberos del 112 abren la puerta del domicilio donde había un hombre caído en el suelo - 112 CANTABRIA

SANTANDER 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos del Gobierno de Cantabria abrieron anoche la puerta de una vivienda en Limpias al no responder el hombre que allí vivía, al que hallaron tirado en el suelo.

El hombre fue trasladado en una ambulancia al hospital para ser valorado por los médicos, ha informado el 112 en sus redes sociales.

Por otra parte, también los Bomberos tuvieron que acudir también anoche al polígono de la Vega en Reinosa para revisar un incendio producido en un autobús y enfriaron la llanta trasera debido al calentamiento de los frenos.