El helicóptero y bomberos rescatan a una vaca caída a un arroyo en Campoo de Suso

Archivo - El helicóptero del Gobierno de Cantabria realiza un rescate
Archivo - El helicóptero del Gobierno de Cantabria realiza un rescate - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo
Europa Press Cantabria
Publicado: martes, 8 septiembre 2026 9:12
Seguir en

SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo del helicóptero y bomberos del Gobierno de Cantabria han rescatado a una vaca que se había caído a un arroyo de la Canal del Hitón, en Campoo de Suso.

El animal no podía salir del lugar en el que estaba, del que se capta agua para consumo humano, y los efectivos extrajeron la res por aire, para evitar la contaminación del cauce, según indica en X el 112.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado