El helicóptero del Gobierno rescata a un sufrista belga que no podía salir del agua en Suances

Archivo - Foto de archivo de intervención del helicóptero del 112 en la playa de La Concha, en Suances - 112 CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo del helicóptero del Gobierno de Cantabria ha rescatado este lunes por la tarde a un surfista belga de 46 años que presentaba problemas para salir del agua en la playa de La Concha, en Suances.

Así lo ha informado el Centro de Atención a Emergencias 112, que ha indicado que un piragüista intentó ayudarle a salir del agua, sin conseguirlo.

Por ello, acudió el helicóptero, cuyo rescatador ha bajado hasta el sufrista en operación de grúa, le ha asegurado junto a él y le ha izado. El afectado no ha necesitado asistencia médica.