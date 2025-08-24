El helicóptero realiza esta tarde tres rescates en San Vicente, Arredondo y Camaleño

Tres senderistas estaban heridos y uno enriscado

SANTANDER, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha realizado esta tarde tres rescates en San Vicente de la Barquera, Arredondo y Camaleño.

El primero de ellos ha sido a un madrileño de 55 años con una pierna rota en la ruta de los acantilados de San Vicente de la Barquera; mientras el segundo ha sido de un senderista, también vecino de Madrid y de 66 años, que se había quedado enriscado en Los Collados del Asón, en Arredondo. Fue rescatado en buen estado y llevado hasta un aparcamiento.

A continuación, la aeronave fue movilizada hasta Camaleño para rescatar a dos senderistas ingleses, un hombre de 63 años y una mujer de 62, que hacían la ruta del Hayedo de Las Ilces.

Él presentaba una fractura de fémur y ella rasguños y golpes en un brazo. Fueron trasladados al aeropuerto Seve Ballesteros y llevados desde allí en sendas ambulancias del servicio sanitario 061 al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ha informado el Servicio de Emergencias 112.