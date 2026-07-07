El helicóptero rescata en Castro Valnera a un barquereño con fuertes calambres y a su perro

Rescate de un hombre y un perro en Castro Valnera - 112

SANTANDER 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo del helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria ha rescatado esta tarde en Castro Valnera a un hombre, de 41 años y vecino de San Vicente de la Barquera, y a su perro.

El hombre sufría fuertes calambres y no podía continuar la marcha. La aeronave ha aterrizado en la zona y lo trasladado al parking de Pandillo, informa el 112 en la red social X.

Por otro lado, bomberos del Ejecutivo se han desplazado a la Autovía del Cantábrico A-8 para sofocar un incendio de camión, en el tramo entre Virgen de la Peña y Cabezón de la Sal en dirección a Asturias.