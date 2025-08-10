El helicóptero rescata a dos madrileños de 36 y 28 años en una vía ferrata de Ramales

SANTANDER 10 Ago. (EUROPA PRESS) -
El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha rescatado esta tarde a dos madrileños, de 36 y 28 años, en la vía ferrata del Río Calera, en Ramales de la Victoria, ya que ambos tenían dificultades para continuar el trazado.
El equipo de intervención de Protección Civil ha abordado la labor de rescate por tierra y uno de los rescatadores ha subido hasta el final de la vía ferrata y ha ido izando a los dos afectados con una cuerda.
Mientras, el otro rescatador les acompañó y ayudó en el camino hasta el aparcamiento, sin que ninguno requiriera asistencia médica, ha informado el 112 en la red social X.