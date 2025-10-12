El helicóptero rescata a un escalador que se precipitó 20 metros en Picos de Europa - 112 CANTABRIA

SANTANDER 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria ha rescatado este domingo a un escalador, de 53 años y natural de Huesca, que se ha precipitado unos 20 metros de altura mientras realizaba la subida por el Espolón Juan de la Cuadra, en los Picos de Europa, en su parte más escarpada.

El hombre ha sufrido un traumatismo torácico, una posible rotura de tibia y una herida que le ha provocado una pérdida importante de sangre.

El Centro de Atención a Emergencias 112 ha movilizado hasta el lugar a la aeronave del Ejecutivo. Dos rescatadores y un médico del equipo de rescate han atendido al afectado en la zona y lo han evacuado hasta el aeropuerto Seve Ballesteros, desde una ambulancia del servicio sanitario 061 lo ha trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ha informado el Gobierno.