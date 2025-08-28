El helicóptero rescata en Picos de Europa a una mujer de Llanes con posible fractura de tobillo

SANTANDER 28 Ago. (EUROPA PRESS) -
El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha rescatado a una mujer de Llanes de 63 años con posible fractura de tobillo en Picos de Europa, concretamente en Horcados Rojos-Cara Cabaña Verónica.
Desde allí ha sido trasladada al aeropuerto Seve Ballesteros, y en una ambulancia SVA (Soporte Vital Avanzado) del 061 al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ha informado el 112.
Por otro lado, bomberos del Ejecutivo regional han trasladado en Laredo, en la playa del Regatón, a un hombre de 92 años porque "no podía levantarse".
Fue movilizado en vehículo hasta su casa "en perfecto estado".