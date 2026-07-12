El helicóptero rescata a un vecino de Santander con luxación de hombro en El Puntal

Archivo - Imagen de archivo del helicóptero en un intervención en una playa.-ARCHIVO - 112 - Archivo

SANTANDER 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria ha rescatado este sábado a un hombre, de 30 años y vecino de Santander, que presentaba una luxación en un hombro mientras se encontraba en El Puntal de Somo, en el municipio de Ribamontán al Mar.

El Centro de Atención a Emergencias 112 movilizó hasta la zona a la aeronave, cuyo equipo atendió en el lugar al herido.

Posteriormente, el helicóptero lo trasladó al aeropuerto Seve Ballesteros, donde una ambulancia del servicio sanitario 061 lo llevó al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.