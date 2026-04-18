El helicóptero rescata a un vizcaíno con una contusión en la cabeza y fractura de codo en el Pico San Vicente

El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria Delta Romeo B412. - AMIGOS DE PARAYAS
Europa Press Cantabria
Publicado: sábado, 18 abril 2026 19:20
Seguir en

RAMALES DE LA VICTORIA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria, el Delta Romeo B412, ha rescatado este sábado a un vizcaíno de 49 años que ha sufrido una contusión en la cabeza y una fractura y luxación en el codo tras sufrir una caída en el Pico San Vicente, situado en el municipio de Ramales de la Victoria.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado a un equipo formado por dos rescatadores y un médico, que han izado con grúa al hombre herido.

Según ha informado el 112 a través del su perfil en la red social X, también ha participado en las labores de rescate el equipo de intervención de Protección Civil.

Contador

