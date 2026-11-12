Henry Méndez, José de Rico y Dr. Bellido estarán el 4 de diciembre en el Palacio de los Deportes de Santander

Cartel del festival. - MOURO PRODUCCIONES

SANTANDER 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de 'Forever Millennial Fest' llegará al Palacio de Deportes de Santander el 4 de diciembre, y contará con las actuaciones de Henry Méndez, José de Rico, Dr. Bellido y DJs locales.

'El festival de toda una generación' ha sido el eslogan elegido para esta fiesta en la que el reguetón y el electrolatino son los puntos de encuentro, ha informado Mouro Producciones en un comunicado.

Según la organización, esta cita nace como un nuevo concepto de festival que busca recuperar la música y los recuerdos "que marcaron a toda una generación".

El objetivo es ofrecer una experiencia que permita revivir esa época y también acercarla a un público más joven, que sigue disfrutando de los grandes éxitos de estos cantantes.

Las puertas se abrirán a las 20.00 horas y las novedades podrán seguirse a través de Instagram, en @forevermillennialfest.

Las entradas ya están disponibles a traves de las páginas web www.magdalenawinter.com y www.forevermillennial.com desde 20 euros.

El festival, que se enmarca en la programación de Magdalena Winter, ha sido organizado por Mouro Producciones y Oxo Events, con la colaboración del Ayuntamiento de Santander, Cantabria Infinita y el Parque de la Naturaleza de Cabárceno.