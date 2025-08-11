Herida una conductora tras salirse de la vía y chocar contra la valla de una casa en Santander

SANTANDER 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una conductora ha resultado herida tras salirse con su turismo de la vía y colisionar contra el cierre perimetral de una vivienda de la calle Perines de Santander.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes, sobre las 16.45 horas y la conductora tuvo que ser trasladada al Hospital de Valdecilla para ser asistida de sus lesiones, ha informado la Policía Local en un comunicado.

También este domingo ha resultado herido un conductor de 30 años tras el choque de un turismo y una motocicleta en la Avenida de Los Castros, y fue trasladado al hospital.