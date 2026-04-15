Herida en Santander una menor tras ser atropellada fuera del paso de peatones

Archivo - Ambulancias en Urgencias del Hospital Valdecilla. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una menor de 17 años ha resultado herida tras ser atropellada por un coche cuando se encontraba fuera de un paso de peatones en la Avenida Primero de Mayo de Santander.

Los hechos ocurrieron sobre las 13.00 horas del martes. La menor fue atendida por una ambulancia del 061, que la trasladó al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para ser atendida de sus lesiones, según ha informado la Policía Local.

Poco después, alrededor de las 13.45, un motorista también resultó herido tras chocar con un turismo en el Paseo Pereda. También fue trasladado a Valdecilla.

Por otra parte, esta medianoche, la Policía Local sorprendió durante un control en la calle Antonio López a un joven de 22 años al volante de un vehículo pese a que tenía suspendido el carné al haber perdido todos los puntos.

Por estos hechos, se le investiga como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

Además, durante la noche ha sido denunciado un hombre como responsable de un perro que molestaba al vecindario con sus "constantes" ladridos y también la responsable de un local por tener la música alta.