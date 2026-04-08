Herido el conductor de una hormigonera tras volcar en el puerto del Escudo - 112 CANTABRIA

SANTANDER 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un camión ha resultado herido tras volcar la hormigonera en la que viajaba en el punto kilométrico 9,5 de la CA-185, a su paso por el puerto del Escudo.

Bomberos del Gobierno de Cantabria le han excarcelado de la cabina, en la que permanecía atrapado por las piernas.

Junto al herido viajaba una segunda persona que ha resultado ilesa y ha podido abandonar el vehículo pesado por sus propios medios.

El Centro de Atención a Emergencias 112 ha recibido aviso del accidente pasadas las 14.45 horas, momento en el que ha movilizado para atender el suceso a los efectivos del propio Ejecutivo, 061 y Guardia Civil.

A su llegada al lugar, los sanitarios, con ayuda de los bomberos, han valorado al afectado y controlado las constantes vitales.

Con el hombre estabilizado, los efectivos autonómicos han procedido a realizar una maniobra de excarcelación compleja para liberarle de la cabina, según ha detallado el 112 en un comunicado.

Ya fuera del vehículo, el equipo del 061 le ha realizado la atención de urgencia y le ha trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para ser tratado de las lesiones que presenta.