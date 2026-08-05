Herido el conductor de un patinete atropellado por un turismo en un paso de cebra en Santander

Archivo - patinete en una acera junto a un paso de cebra - POLICÍA MUNICIPAL VALLADOLID - Archivo

SANTANDER 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 62 años ha resultado herido esta madrugada cuando cruzaba en patinete un paso de cebra en la Avenida de la Constitución de Santander y fue atropellado por un vehículo.

El accidente se produjo a la 1.10 horas y fue auxiliado por agentes de Atestados de la Policía Local y después por una dotación del 061, que lo trasladó en ambulancia al Hospital Valdecilla.

Además, en las últimas horas se han producido otros cuatro siniestros de tráfico en la ciudad, que se han saldado con otros tantos heridos.

Destaca una colisión por alcance de tres turismos, el martes a las 14.05 horas en la calle Castilla, en la que resultó herida la conductora de uno de ellos, una mujer de 36 años. También fue auxiliada por efectivos de Atestados y por sanitarios del 061 que la trasladaron al centro hospitalario.

Además, tres motoristas han colisionado con sendos turismos y han resultado igualmente heridos: un hombre de 34 años a las 19.15 horas del lunes en el Paseo de Altamira; una mujer de 69 a las 9.00 horas del martes en la Avenida de Cantabria; y un hombre de 37 a las 13.25 horas, también de ayer, en la calle Canteros de Trasmiera.

En todos los casos, los motoristas heridos fueron auxiliados por agentes de Atestados y por el 061 antes de ser evacuados en ambulancia a Valdecilla, ha informado la Policía Local.