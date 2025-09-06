Un herido grave tras un atropello en Torrelavega cuyo autor, que se dio a la fuga, busca la Policía

Archivo - Coche de la Policía Local de Torrelavega.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA - Archivo

TORRELAVEGA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido grave en la noche de este viernes tras ser atropellado en Torrelavega por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga y al que busca la Policía Local.

La víctima fue trasladada al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla donde sigue ingresada con un golpe en la cabeza.

Según ha informado a Europa Press el concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Pérez Noriega, el suceso se produjo minutos después de las 22.00 horas en el cruce entre las calles José María de Pereda y Pablo Garnica.

Los agentes locales se encuentran investigando lo ocurrido y tratando de identificar y localizar el coche, de color oscuro, probablemente negro.

Al lugar acudió personal sanitario y los propios miembros de la Policía Local.