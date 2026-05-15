Herido grave un hombre en el incendio de una vivienda de Herrerías - 112 CANTABRIA

SANTANDER, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido grave a última hora de la tarde del jueves en el incendio de una vivienda del municipio de Herrerías. Presenta afección por inhalación de humo y quemaduras, por lo que ha sido trasladado por una ambulancia al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria, que ha informado este viernes del suceso, recibió aviso minutos antes de las 20.00 horas y desplazó hasta el lugar a los sanitarios, bomberos autonómicos y agentes de la Guardia Civil.

En el transcurso de la movilización, particulares extinguieron las llamas, declaradas en la bajocubierta de una vivienda de dos plantas más el bajo techo, y sacaron al afectado del recinto hasta la llegada de equipos sanitarios del 061 y el SUAP de la zona, que realizaron la atención de urgencia al herido.

A su llegada, los bomberos refrescaron la estancia, revisaron la infraestructura y colaboraron en la evacuación del hombre de la vivienda con un tablero espinal.

El incendio, que generó gran cantidad de humo, ha causado daños materiales por fuego en muebles y enseres de la planta afectada.