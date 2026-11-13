Un herido leve al caer un vehículo por un terraplén en Corvera de Toranzo - 112 CANTABRIA

SANTANDER 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido leve esta noche tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaba y caer por un terraplén de tres metros en la carretera nacional N-623, en Corvera de Toranzo.

Según información del Centro de Atención a Emergencias 112, los bomberos del Gobierno de Cantabria liberaron al afectado, que permanecía atrapado en el habitáculo con el coche en vertical. Posteriormente fue atendido por una dotación del servicio de urgencias sanitarias 061.

El 112 también movilizó a la Guardia Civil y al servicio de Carreteras.