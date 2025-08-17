Un herido leve tras chocar contra un árbol y volcar su coche sobre la acera de una calle de Castro

Un herido leve tras chocar con su coche contra un árbol y volcar sobre la acera de una calle de Castro - BOMBEROS CASTRO URDIALES

SANTANDER 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre resultó herido leve este sábado tras chocar con su vehículo contra un árbol y volcar sobre la acera de una calle del centro de Castro Urdiales. Fue trasladado por múltiples heridas y contusiones al Hospital de Laredo.

El accidente se produjo en la calle La Ronda, a las 7.11 horas, cuando el vehículo colisionó contra el árbol, que derribó. Tras el impacto, el coche quedó boca abajo cerca de la puerta de un comercio.

Al lugar acudieron bomberos del Ayuntamiento, agentes de la Policía Local y una ambulancia de Soporte Vital Básico de DYA.

Los sanitarios atendieron al herido que, posteriormente, trasladaron al centro hospitalario, según ha informado DYA en su red social 'X'.