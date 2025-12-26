Herido un menor de 12 años atropellado por un turismo cuando cruzaba fuera del paso de cebra en Cazoña

Archivo - Policía Local de Santander. - NACHO CUBERO/EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 12 años ha resultado herido tras ser atropellado por un turismo cuando cruzaba fuera del paso de peatones, a las 00.15 horas del jueves en la calle Luis Vicente de Velasco, en Cazoña.

El chico fue auxiliado por agentes de la Unidad de Atestados de la Policía de Santander y posteriormente atendido por una ambulancia del 061, que le trasladó al Hospital Valdecilla.

Además, a las 19.20 horas del jueves, en la Avenida de Los Castros, resultó herida una motorista de 22 años tras colisionar con un turismo. También fue atendida por los agentes y una dotación del 061, que la evacuó al centro hospitalario.