Herido un motorista en un accidente con un turismo en la A-67 - BOMBEROS DE SANTANDER

SANTANDER 11 May. (EUROPA PRESS) -

Un motorista resultó herido a última hora de la tarde del domingo en un accidente en la Autovía de la Meseta (A-67), a la altura del punto kilométrico 191 en sentido Santander, en el que también se vio implicado un coche.

El turismo involucrado en el accidente volcó junto a la carretera, si bien los dos pasajeros que viajaban a bordo pudieron salir por sus propios medios, según han informado los Bomberos de Santander.

El motorista herido fue trasladado a un centro sanitario en ambulancia.