Un herido con quemaduras al incendiarse un garaje en Castro Urdiales tras una explosión

Europa Press Cantabria
Publicado: jueves, 4 septiembre 2025 9:31
SANTANDER 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una hombre ha resultado herido con quemaduras al incendiarse un garaje en Castro Urdiales tras una explosión y ha sido trasladado al hospital, han informado el 112 y los bomberos municipales, que controlaron la propagación del fuego y extinguieron las llamas.

El incendio se produjo ayer, miércoles, y el Centro de Atención a Emergencias del Gobierno de Cantabria movilizó a Bomberos de Castro Urdiales, efectivos del 061 y agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Además, por otro lado, bomberos del Ejecutivo autonómico extinguieron un incendio de vegetación en Praves, en Hazas de Cesto, y refrescaron la zona, ha indicado el 112 en X.

