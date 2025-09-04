Un herido con quemaduras al incendiarse un garaje en Castro Urdiales tras una explosión

Coche incendiado en un garaje en Castro tras una explosión en la que resultó herido un hombre con quemaduras - BOMBEROS

SANTANDER 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una hombre ha resultado herido con quemaduras al incendiarse un garaje en Castro Urdiales tras una explosión y ha sido trasladado al hospital, han informado el 112 y los bomberos municipales, que controlaron la propagación del fuego y extinguieron las llamas.

El incendio se produjo ayer, miércoles, y el Centro de Atención a Emergencias del Gobierno de Cantabria movilizó a Bomberos de Castro Urdiales, efectivos del 061 y agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Además, por otro lado, bomberos del Ejecutivo autonómico extinguieron un incendio de vegetación en Praves, en Hazas de Cesto, y refrescaron la zona, ha indicado el 112 en X.