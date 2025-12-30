Herido tras volcar su coche en la A-67 a la altura de la Ciudad del Transporte - BOMBEROS DE SANTANDER

SANTANDER 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre resultó herido esta medianoche tras volcar su coche en el kilómetro 204 de la A-67, a la altura de la Ciudad del Transporte, en la entrada a Santander.

El Servicio de Emergencias 112 movilizó al 061, a la Guardia Civil y a los Bomberos de Santander, según han informado éstos a través de la red social X.

A la llegada de los sanitarios, el hombre estaba ya fuera del vehículo, que se encontraba boca abajo. Una vez atendido, los bomberos santanderinos -que desplazaron un autotanque y seis efectivos- dieron la vuelta al coche, lo colocaron sobre sus ruedas y lo inertizaron.

Por su parte, los agentes de la Guardia Civil desplazados hasta esta zona de acceso al Puerto realizaron las diligencias correspondientes.