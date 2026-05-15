Heridos leves los conductores de un camión y un turismo tras chocar en la A-8 en Cabezón de la Sal - 112 CANTABRIA

SANTANDER 15 May. (EUROPA PRESS) -

Los conductores de un camión y un turismo han resultado heridos leves tras chocar en la autovía A-8, a la altura del municipio cántabro de Cabezón de la Sal.

Según información del Centro de Atención a Emergencias 112, los heridos han sido trasladados en ambulancia al Hospital de Sierrallana, en Torrelavega.

El accidente se ha producido en el kilómetro 247,6 de la autovía cuando el vehículo pesado ha volcado, perdiendo parte de la carga de piedras que transportaba.