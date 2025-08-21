Heridos en Santander un motorista y una usuaria de la bicicleta eléctrica municipal en sendas caídas

Archivo - Ambulancias en Urgencias del Hospital Valdecilla. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 57 años y una mujer de 44, usuaria de una bicicleta eléctrica municipal, han resultado heridos en Santander tras sufrir sendas caídas cuando circulaban por la ciudad.

Los dos tuvieron que ser trasladados al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla tras sus caídas, ambas ocurridas el miércoles, ha informado la Policía Local.

La de la mujer se produjo en la Avenida Cantabria sobre las 11.00 horas y la del motorista, poco antes de las 17.00 horas, en la Rotonda de la Avenida de la Constitución, confluencia con la calle Justo Colongues.

Ambos fueron auxiliados por agentes de la Unidad de Atestados de la Policía de Santander y atendidos por sendas ambulancias que les llevaron a Valdecilla.

Por otra parte, la Policía Local ha denunciado esta madrugada al responsable de una vivienda de la Cuesta del Hospital en la que estaban reunidas varias personas por molestar al vecindario con voces y gritos.