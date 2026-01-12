Heridos los tres ocupantes de un coche tras un choque con una furgoneta cuyo conductor dio positivo en drogas

Lugar de la colisión - EUROPA PRESS

SANTANDER 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha abierto expediente administrativo contra el conductor de una furgoneta, que dio positivo en drogas, tras un choque contra un turismo, en el que resultaron heridos sus tres ocupantes, y abandonar el lugar del accidente.

Según ha informado este lunes el citado Cuerpo, los hechos sucedieron el viernes, sobre las 18.40 horas, en la confluencia de las calles Santa Lucía con Lope de Vega.

Como consecuencia del siniestro se ocasionaron daños materiales y resultaron heridos la conductora del turismo, de 57 años, y sus dos pasajeros, un hombre de 57 y una joven de 24.

El conductor de la furgoneta, de 36 años, se marchó del lugar del siniestro pero fue localizado posteriormente por la Policía, que le solicitó realizar la prueba de estupefacientes, que dio positivo en THC.